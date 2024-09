"Zniknie z mapy". Walcownia "Andrzej" kończy działalność

...to znaczy że co ?... że rury nie są już potrzebne ?...jak się komuś jakaś zatka albo pęknie, to będzie w Chinach kupować z cłem stuprocentowym ?...poza tym rura walcowana jest znacznie wytrzymalsza od spawanej z taśmy...bo o to tu w tym chodzi, żeby uwalić przemysł nie tylko w Polsce, ale w całej Europie pod pretekstem nieopłacalności, energochłonności i emisji CO2, bo o nic innego nie chodzi...no jeszcze o pieniądze, żeby w Niemcach zarabiali na rurach a w Polsce tylko kupowali jak komuś potrzebne... ale najważniejsze, że teraz się wszyscy uśmiechają i PiS już nie rządzi...