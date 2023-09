Związkowcy z Orlenu chcą premii za rekordowy wrzesień. "Zyski w wielomiliardowych kwotach"

"Duże zyski są powodem do satysfakcji dla wszystkich pracowników spółki, którzy poprzez swoje zaangażowanie w realizowane zadania, istotnie przyczyniają się do ich osiągania" - czytamy w biuletynie związkowców Orlen S.A., którzy liczą na wypłatę we wrześniu premii. Grupa Orlen osiągnęła w drugim kwartale 2023 r. ponad 4,5 mld zł zysku.