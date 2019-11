Zwolnienie na dziecko. Większość Polaków boi się wziąć wolne w pracy

Jak inaczej tłumaczyć fakt, że 58,6 proc. pracowników uważa za niemożliwe wzięcie dnia wolnego lub choćby kilku godzin, by zaopiekować się chorym dzieckiem. Albo za mało kochamy swoje dzieci, albo boimy się, że nas wyrzucą i stracimy źródło dochodu. A wtedy i dzieci ucierpią.

Pewnych tego, że z możliwości wzięcia wolnego (całego dnia lub kilku godzin) na chore dziecko można swobodnie jest zaledwie 7,3 proc. pracowników w Polsce. To niemal najniższy wskaźnik w Europie.

Gorzej tylko na Cyprze

Jeśli chodzi o możliwość zwolnienia się na kilka godzin lub na cały dzień dla chorego dziecka, to gorzej w Europie jest tylko na Cyprze. Aż 58,7 proc. ludzi nie wierzy tam, żeby była taka możliwość. Również odsetek tych, którzy oceniają, że mogą bez kłopotu zwolnić się, by zająć się dzieckiem, jest niższy na Cyprze niż w Polsce. Porównywalne wskaźnik mają jeszcze Węgry.

Największe zrozumienie dla sytuacji pracownika, któremu zachorowało dziecko, jest w: Islandii, Słowenii, Finlandii, Danii, Estonii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Co się dziwić, że Polacy emigrujący do tych dwóch ostatnich krajów, wcale nie chcą wracać - nie tylko pensja, ale i ludzkie podejście do pracownika mają tu najwyraźniej moc wpływania na ich decyzje.