Zyskowna wymiana. Polska na handlu z Ukrainą zarabia krocie

Gazeta, powołując się na dane GUS, zwraca uwagę, że "ubiegły rok polska gospodarka skończyła z bardzo wysoką nadwyżką finansową w wymianie dwustronnej". "Producenci i sprzedawcy wywieźli do Ukrainy towary o łącznej wartości ponad 56 mld zł. To o 5 mld zł więcej niż rok wcześniej " - stwierdza.

Dodaje, że "z kolei Ukraińcy sprzedali w Polsce towary o łącznej wartości 20,5 mld zł". "To około 200 mln zł więcej niż w roku 2023. Najwięcej zarobili polscy producenci i pośrednicy zajmujący się sprzedażą produktów mineralnych, czyli przede wszystkim paliw - prawie 10 mld zł. To niemal tyle samo co rok wcześniej, ale w porównaniu z ostatnim rokiem przed wybuchem wojny branża zwiększyła sprzedaż ośmiokrotnie" - podkreśla dziennik.