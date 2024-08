19 tys. zł dla miliona Polaków? Mają książeczki. Jest jednak haczyk

W obecnym stanie prawnym jedynym uprawnieniem przysługującym właścicielom książeczek wystawionych do 23 października 1990 r. jest premia gwarancyjna . Aby ją jednak otrzymać, trzeba spełnić warunki ściśle określone w ustawie, a o to, jak przekonuje RPO, nie jest łatwo.

" Średnia wysokość wypłaconej premii gwarancyjnej w I półroczu tego roku to ok. 19 tys. z ł" - mówi "Faktowi" Grzegorz Culepa ekspert banku PKO BP.

" By zlikwidować książeczkę, najpierw trzeba ją zarejestrować w banku PKO BP . Kto do tej pory takiej rejestracji nie dokonał i teraz wystąpi o wypłatę premii gwarancyjnej, musi się liczyć, z tym że pieniądze dostanie dopiero w 2025 r." - tłumaczy dziennik.

Co dalej z książeczkami? Ministerstwo odpowiada

"Liczba zarejestrowanych książeczek w banku PKO BP wyniosła 20.270 szt., co stanowiło 2,1 proc. wszystkich rachunków oszczędnościowych prowadzonych przez Bank tj. 982.221 szt. (wg stanu na 31.12.2022 r.). Banki, zrzeszające banki spółdzielcze, nie prowadzą statystyki ogólnej liczby książeczek, do której można było odnieść liczbę aktualnie zarejestrowanych rachunków książeczek mieszkaniowych" - to fragment odpowiedzi MRiT skierowana do biura RPO.