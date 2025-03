7 tys. dolarów zamienił na miliardy. Jego produkty zna każdy Polak

"Biznes Klasa" to program money.pl na YouTube, w którym Łukasz Kijek rozmawia z założycielami największych polskich biznesów. Gościem ostatniego odcinak był Zbigniew Jakubas, jeden z najbardziej znanych polskich przedsiębiorców, właściciel Grupy Kapitałowej Multico. Jego majątek według magazynu "Forbes" wynosi ponad 2,5 mld zł, co daje mu 26. miejsce w rankingu najbogatszych Polaków. Zobacz całą rozmowę na YouTube.

Zaczynał od 7 tysięcy dolarów

W portfelu Zbigniewa Jakubasa znajdują się dziś takie spółki jak - Mennica Polska, Newag, Ferroco, czy Motor Lublin - w sumie około 20 firm. Z jego produktów, czyli monet i pociągów, korzysta prawie każdy Polak. Prezes Multico zaczynał jednak od butiku na ulicy Tamka 14 w Warszawie. W 1978 roku - wówczas jeszcze jako nauczyciel - za 7 tys. dol. otrzymane od rodziców wziął sklep w ajencje.

- Wtedy moje wynagrodzenie jako nauczyciela było równowartości 35 dolarów miesięcznie. W sklepie zarabiałem ponad 1000 dol. miesięcznie, 30 razy więcej niż pensja nauczyciela. To było niebywałe, bo wtedy Fiat kosztował 650 dol., czyli ja praktycznie co półtora miesiąca mogłem kupować sobie samochód, który był luksusem - opowiada Jakubas. Za zarobione pieniądze otworzył kolejny sklep, a w kolejnym kroku założył firmę polonijną, która produkowała odzież do sklepu.

Miałem filozofię reinwestowania. I to, co mogę powiedzieć młodym ludziom w tej chwili, jeżeli jesteś do czegoś przekonany i wiesz, że będziesz w tym dobry, to odważ się zrobić, ponieważ ma to szansę efektu - dodaje.

Stracone szanse w biznesie

W "Biznes Klasie" Zbigniew Jakubas opowiedział też straconych szansach biznesowych. Jedną z nich była spóźniona sprzedaż fabryki wody do francuskiego koncernu Danone. Jakubas posłuchał w latach 90. analityka, który twierdził, że 60 mln dol., które proponowali Francuzi to za mało, a po kilka latach fabrykę musiał sprzedać za 30 mln dol. Druga sytuacja dotyczy CD Projektu, czyli producent Wiedźmina.

- Miałem ponad 20 milionów akcji CD Projektu. I mówiąc teraz o straconych okazjach, wystarczyło nic nie robić, tylko zapomnieć o tych akcjach, one doszły chyba w szczycie do 450 zł, to było w sumie ponad 9 mld zł - opowiada. Jakubas jednak sprzedał akcje znacznie wcześniej, a zarobione pieniądze zainwestował w działkę budowlaną w Warszawie, na lat buduje osiedle mieszkalne.

Polska gospodarka ma swoje pięć minut

Zbigniew Jakubas jest w polskim biznesie od ponad 40 lat i zwraca uwagę na jeden problem, który wciąż jest barierą dla przedsiębiorczości.

- Nie szanowaliśmy i tak naprawdę do dzisiaj po części tak jest, nie szanujemy własnych przedsiębiorców, własnych biznesów, które tu powstały, które tutaj płacą podatki. Nam się wydawało, że ten Amerykanin, czy ten Niemiec, czy Francuz, że on jest lepszy od nas, to im stwarzało się warunki. Dzisiaj, i to jest mój apel w ogóle, mój apel też do polityków, przestańcie nam ograniczać nasze możliwości. Bądźcie otwarci po prostu i nie bójcie się. No przecież, na Boga, dopiero pan premier Tusk po półtora roku, z łaski swojej, spotkał się z biznesem na tym naszym słynnym wtedy spotkaniu deregulacyjnym na giełdzie, gdzie ja wręcz zapytałem: Premierze, jaki się cud stał w ogóle, że pan się z biznesem spotkał w ogóle po półtora roku? - dodaje Jakubas.

Motor Lublin, czyli biznes w wydaniu sportowym

W ostatnich latach Zbigniew Jakubas bardzo mocno zaangażował się w klub piłkarski Motor Lublin. Jak sam mówi do tej pory włożył w piłkę około 60 mln zł. - Mógłbym sobie kupić jacht i pływać jachtem i chwalić się na zdjęciach, jaki mam piękny jacht, czy samolot. Ja te pieniądze włożyłem w Motor, przy czym trzydzieści milionów złotych poszło w akademię. Piłka nożna to nie jest biznes, jeżeli kiedykolwiek na końcu da się wycofać pieniądze, to będzie cud, ale nie patrzę na to, że kiedykolwiek moje pieniądze zainwestowane w akademie się zwrócą. One się nie zwrócą, no bo akademia nigdy nie będzie dochodowa - opowiada.

Klub awansował w kilka lat z trzeciej ligi do ekstraklasy, ale celem Jakubasa są europejskie puchary.

