Afganistan. Masowe protesty przed bankiem w Kabulu. Ludzie nie mogą wypłacić pieniędzy

nikt 31 min. temu

To tylko amerykanie mogli coś takiego wymyślić. Pomagać terrorystom. Nie dość , że zostawili im wyposażenie militarne. O co w tym chodzi? I tak cały świat przyjmuje ich uchodźców i nie tylko. Mózgi się im zlasowały i to na dobre.