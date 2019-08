Analiza poranna - Chiny jednak nie chcą konfliktu

Dzisiejsze wypowiedzi rzecznika ministerstwa handlu jednoznacznie wskazują, że strona chińska będzie podejmować próbę uniknięcia eskalacji konfliktu handlowego w pełnej skali i we wrześniu wyśle delegację do USA w celu omówienia możliwości wycofania się z nowych taryf. Jak dziś usłyszeliśmy wzrost ceł nie jest dobry dla żadnej strony, ani dla gospodarki światowej. Chiny zadeklarowały również, że nie planują wprowadzać obostrzeń dla zagranicznych firm, ale w razie potrzeby są gotowe przedsięwziąć działania odwetowe. Gao potwierdził również, że Pekin pozostaje w kontakcie z Waszyngtonem i przed wrześniowym spotkaniem, które powinno przynieść wiążące ustalenia, prowadzone są jeszcze wstępne rozmowy. Dzisiejsze doniesienia mogą nieco zmieniać sytuację rynkową. Po poniedziałkowych wzrostach niepewność związana z dalszymi przebiegiem wojny handlowej sprawiała, że rynek akcyjny poruszał się bez wyraźnego kierunku. Obecnie jednak inwestorzy powinni nabrać przekonania o woli do ustępstw. Na początku godzin

europejskiego handlu sentyment wyraźnie poprawia się, a główne indeksy zyskują więcej niż 0.5%. Kontrakt terminowy na S&P 500 dotarł dziś do 2900 pkt., niemniej jednak dzisiejszy komunikat ze strony chińskiego ministerstwa handlu wspiera scenariusz wyjścia w kierunku sierpniowych maksimów w okolicy 2950 pkt. Niemiecki Dax może próbować natomiast przetestować opór zlokalizowany na 11850 pkt. Sytuację na niemieckim rynku mogą w dniu dzisiejszym poprawiać jeszcze doniesienia o możliwości obniżki podatków dla firm do 25%.