Analiza poranna - Dolar pozostaje pod presją

poprzednio nie poprawił kondycji amerykańskiej waluty. Dolar wyraźnie traci w końcówce roku. Notowana EURUSD wracają dziś powyżej 1.12, a kurs USDJPY spada poniżej 109. Podczas ostatniej w 2019 roku sesji zmienność zanika. Na rynku akcyjnym handel na wielu parkietach się już nie odbywa i przed jutrzejszym dniem wolnym na rynkach niewiele powinno się już dziać. Uwagę jeszcze dziś należy zwrócić na grudniowy indeks zaufania konsumentów w USA Conference Board, który może jeszcze zachwiać wrażliwym rynkiem amerykańskiej waluty. Mediana prognoz rynkowych zakłada odbicie wskaźnika do 128.2 pkt. z 125.5 pkt. Wcześniej opublikowane zostaną dane z rynku nieruchomości jak indeks cen nieruchomości FHFA oraz Case-Shiller. Ryzyka dla dolara w związku z dzisiejszymi odczytami są asymetryczne w dół. Ze względu na jego słabość wydaje się, że przestrzeń do spadków w przypadku gorszych wskaźników jest większa niż do wzrostów w momencie pozytywnego zaskoczenia. Słabość amerykańskiej waluty coraz mocniej sprzyja wzrostom na

rynku złota, które już dotarło powyżej 1520 USD. Po części jest to również wynikiem pogorszenia sentymentu rynkowego i wczorajszą spadkową sesją na rynku akcyjnym, które należy traktować jedynie w kontekście korekty zainicjowanej przez przecenę niemieckiego Daxa po wzrośnie notowań eurodolara. Ton amerykańsko-chińskich rozmów handlowych w dalszym ciągu wskazuje na perspektywę zawarcia porozumienia na początku 2020 r. Peter Navaro, który doradza Trumpowi ws. handlowych zakomunikował bowiem, że podpisanie pierwszej fazy porozumienia jest już pewne i może odbyć się w ciągu tygodnia, co potwierdzili przedstawiciele Chin, którzy w tej sprawie mogą pojawić się w Waszyngtonie już w najbliższy weekend.