Analiza poranna - Koncyliacyjne rozmowy ale bez konkretów

Informacje o nocnej rozmowie telefonicznej pomiędzy chińskim wicepremierem Liu He, a najważniejszymi reprezentantami administracji Donalda Trumpa, czyli przedstawicielem ds. handlu Lighthizer'em i sekretarzem skarbu Mnuchinem jeszcze bardziej podsyciły oczekiwanie na zawarcie częściowego porozumienia, co wywindowało indeksy giełdowe na nowe ekstrema. W efekcie po wczorajszym rekordowym zamknięciu na Wall Street notowania kontraktu terminowego na S&P 500 znalazły się chwilowo powyżej 3140 pkt. Na początku europejskiej sesji optymizm jednak nie jest tak duży, czemu trudno się dziwić uwzględniając fakt, że choć rozmowa przebiegała w koncyliacyjnym tonie, to jednak w jej trakcie nie pojawiły się żadne konkrety. Jest zgoda wobec tego aby dalej prowadzić dialog, a strony pozostają w bliskim kontakcie, niemniej jednak nic po za tym. W dalszym ciągu uczestnikom rynku wystarczy jedynie, że negocjacje przebiegają w dobrym tonie, co sugeruje, że perspektywa wycofania z ceł w dalszym ciągu pozostaje realna. Pytanie

jednak czy bez konkretów indeksy giełdowe mają szansę dalej kontynuować ruch na północ. Dodatkowo bycze nastroje wśród inwestorów zostały wsparte wystąpieniem Jeroma Powella, który w optymistycznym tonie odniósł się do poziomu aktywności gospodarczej. Ta dodatkowo ma szansę się jeszcze poprawić w momencie gdy częściowe porozumienie handlowe zakończyłoby się sukcesem. Z tego punktu widzenia utrzymujące się oczekiwania na cięcia kosztu pieniądza w USA wydaję się zbyt wygórowane. W perspektywie do końca 2020 r. wyceniane są jeszcze dwie obniżki stóp.