Analiza poranna - Negocjacje będą twarde

, gdzie w sierpniu kształtowała się również strefa oporu. Z technicznego puntu widzenia pogłębienie tych poziomów otwierałoby drogę do zejścia w kierunku 2800 pkt. Sesja na Starym Kontynencie rozpoczyna się od kontynuacji odbicia, czemu pomagają lepsze od oczekiwań odczyty PMI z Chin. Zgodnie z finalnymi danymi, w przypadku mniejszych firm wskaźnik we wrześniu osiągnął poziom 51.4 pkt. wobec 50.4 pkt. przed miesiącem podczas gdy wstępny odczyt zakładał tylko 50.2 pkt. Z kolei indeks PMI wg. CFLP czyli skupiający większe, państwowe przedsiębiorstwa wzrósł we wrześniu do 49.8 pkt. z 49.5 pkt. W usługach wskaźnik ukształtował się natomiast na poziomie 53.7 pkt. wobec 53.8 pkt. poprzednio, co wskazuje, że poziom aktywności w tym sektorze utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. W przyszłym tygodniu ruszą amerykańsko-chińskie negocjacje handlowe na wyższym szczeblu, do których

strony się już od miesiąca przygotowują. Wcześniej Chiny komunikowały, że przystąpią do rozmów tylko jeśli będą one mogły przynieś pewien przełom i porozumienie w przynajmniej części spornych kwestii. Z związku z tym rynek wyceniał pozytywy scenariusz podnosząc poziom indeksów giełdowych na wyższe poziomy. Piątkowa przecena miała miejsce po doniesieniach wskazujących, że administracja USA rozważa wprowadzenie rozwiązań celujących w ograniczenie inwestycji w Państwie Środka, włączając w to również możliwość usunięcia z amerykańskiej giełdy chińskich spółek. Reakcja rynkowa jak na tak drastyczne działania była dość umiarkowana i wskazuje, że rynek informacje te odebrał bardziej jako utrzymanie ostrej taktyki negocjacyjnej niż realną groźbę. Potwierdza to jednak, że październikowe negocjacje mogę nie być łatwe, co może jeszcze ciążyć rynkom.