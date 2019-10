Analiza poranna: Nieśmiała poprawa sentymentu na rynkach

Wicepremier Chin powiedział niedawno, że Pekin i Waszyngton ułożyły podstawy do osiągnięcia sukcesu w pierwszej fazie procesu mającego na celu wypracowanie porozumienia. Pozytywne przesłanie tej wiadomości potwierdził dziś w nocy Donald Trump, który stwierdził, że Chińczycy sugerują, iż celem negocjacji jest podpisanie wstępnego porozumienia już w połowie listopada. Chociaż będzie to zaledwie pierwszy etap prowadzonych negocjacji i jeszcze nie raz kwestie stosunków na linii Pekin - Waszyngton mogą przyprawić inwestorów o ból głowy, może być to istotne w średnim terminie rozstrzygnięcie. Obserwatorzy spodziewają się bowiem, że przyczyni się to do zamrożenia taryf, które miały zostać podwyższone przez Amerykanów w grudniu. Pozytywne doniesienia przełożyły się na wzrosty amerykańskich indeksów giełdowych. Warto jednak pamiętać, że czynnikiem, który będzie determinował sytuację na Wall Street w najbliższym czasie będą wyniki publikowane za III kwartał przez tamtejsze korporacje. Ta seria ma szczególne znaczenie,

gdyż uważa się, iż może ona być pierwszą pokazującą rzeczywiste przełożenie prowadzonej wojny handlowej na gospodarkę. Optymizm widoczny był także w trakcie sesji azjatyckiej, wsparty dodatkowo przez luzowanie ilościowe ogłoszone przez bank centralny Chin. W podobnym tonie rozpoczyna się sesja na parkietach europejskich. Kontrakty na niemieckiego Daxa przekraczają już poziom 12760 pkt., atakując tym samym szczyt z końca zeszłego tygodnia.