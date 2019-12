Analiza poranna - Początek sennego okresu

Dzisiejsza informacja o wycofaniu się Chin z części taryf od początku 2020 roku na import z USA nie była już w stanie mocniej poprawić nastrojów rynkowych. Wchodzimy obecnie w świąteczno-noworoczny okres obniżonej płynności, w trakcie którego nie powinniśmy być świadkami większych przetasowań na rynku. Duża część inwestorów nie będzie w tym czasie aktywnych, a jak co roku flauta będzie trwać do początku stycznia. Wracając do decyzji Chin o obniżeniu taryf na wieprzowinę, leki czy wyroby papiernicze, to choć ocieplenie amerykańsko-chińskich stosunków handlowych dokonuje się i taki scenariusz jest już wyceniany przez rynek, to jednak kolejne sygnały wycofywania się z protekcjonistycznej polityki powinny być dobrze odbierane. Amerykańskie indeksy kończą rok na szczytach wszechczasów, niemniej jednak trudno zakładać większą korektę w sytuacji, gdy stopniowe cofanie taryf powinno poprawiać perspektywy wzrostu gospodarczego na przyszły rok. Styczeń bowiem powinien przynieść finalizację pierwszej fazy

amerykańsko-chińskiego porozumienia handlowego.