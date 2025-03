Bank przelał 81 bilionów dolarów na konto klienta. Przez pomyłkę

Błąd w systemie Citigroup

To nie pierwszy raz, gdy Citigroup popełnia podobne błędy. W 2022 r. bank przypadkowo wywołał problemy na giełdzie w Europie, a w 2020 r. omyłkowo przelał 893 miliony dolarów do wierzycieli Revlon Inc. Mimo wysiłków na rzecz poprawy zarządzania ryzykiem, bank nadal boryka się z problemami, co skutkowało karami finansowymi od regulatorów - wskazuje "Financial Times".