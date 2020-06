Będzie trudniej o kredyt. Banki będą bardziej ostrożne

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejne cięcie stóp procentowych, informowaliśmy w money.pl. W efekcie główna stawka spadła do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc.

- Niższe stopy zmniejszają dochody banków, co przez wpływ na ich wyniki i sytuację kapitałową może zmniejszyć możliwości kreacji kredytu - uważa Grzegorz Maliszewski, ekonomista Millennium, cytowany przez "Rzeczpospolitą". Powołuje się na badanie NBP z maja, które wskazuje, że mimo cięć stóp dostępność kredytu może spaść, a polityka kredytowa ulegnie zacieśnieniu. - Oprocentowanie kredytu może być więc niższe, ale dostęp doń trudniejszy - dodaje Maliszewski.

Zdaniem Marcina Czaplickiego, ekonomisty PKO BP, rentowność sektora będzie niższa nie tylko w tym, ale i kolejnych latach. Powód? Spadnie tempo akumulacji zysków i kapitału, a od tego uzależniona jest zdolność do udzielania kredytów, czytamy w "Rzeczpospolitej".

Banki już pokazują, jak odbiją się na nich obniżki stóp. Jak pisaliśmy w money.pl, z wyliczeń Alior Banku wynika, że ostatnie cięcie stóp obniży jego zyski o około 41-48 mln zł w skali jednego kwartału. Jeśli dodać do tego obniżki z marca i kwietnia, czyli łączny spadek z 1,5 do 0,1 proc., wychodzi, że wyniki spadną między 116 a 133 mln zł. W całym 2020 roku będzie to kilkaset milionów.