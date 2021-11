Bon turystyczny to niewypał? Gut-Mostowy: Nieprawda. To sukces!

To początek końca bonu turystycznego? Polacy nie są nim zainteresowani? - Bardzo pesymistyczne podejście. Dzisiaj możemy powiedzieć, że bon turystyczny jest sukcesem. Taka jest opinia Polaków. Jeden z głównych argumentów podnoszonych w prasie, dotyczący rekordowego sezonu wakacyjnego, to właśnie możliwość skorzystania z bonu turystycznego - powiedział w "Money. To się liczy" Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki. - Bon turystyczny bardzo mocno zasilił branże turystyczną. Podjęliśmy też decyzję, że będzie dłużej ważny. To zasadne, bo przez pewien czas nie można z niego było korzystać w związku z pandemią koronawirus. Z naszej inicjatywy powstał projekt, by przedłużyć go o pół roku, czyli do 1 września 2022 roku. Na razie jest to projekt ustawy zatwierdzony przez Radę Ministrów - dodał.