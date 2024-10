Była wybijana w Polsce. Ta pięciozłotówka jest warta nawet 100 tys. zł

Mowa o pięciozłotówce z 1932 roku, która przedstawia boginię zwycięstwa Nike. Jak informuje kobieta.onet.pl, to jeden z najrzadszych bilonów, który był używany w obiegu w II Rzeczypospolitej Polskiej. Jej wysoka wartość wynika z faktu, że jest niezwykle rzadka.

Moneta z Nike była produkowana tylko przez krótki okres, od 1928 do 1932 roku, po czym wycofano ją przez reformę monetarną. W tym ostatnim roku inflacja sprawiła, że wartość srebra zawartego w monecie była wyższa niż jej oficjalna wartość, co prowadziło do przetopienia wielu egzemplarzy.