Cła uderzą rykoszetem w USA? "Kierunek jest stagflacyjny"

W nocy z poniedziałku na wtorek weszły w życie 25-proc. cła na wszystkie towary z Meksyku i Kanady oraz 10-procentowa podwyżka ceł na towary z Chin. Jest to jedna z największych jednorocznych podwyżek taryf w historii. To od razu wywołało reakcję rynków finansowych. WIG20 spadł o 3,9 proc. i znalazł się na poziomie lekko poniżej 2500 pkt. Zarówno indeks, jak i niektóre spółki będące jego komponentami oddały wzrost z ostatnich kilku tygodni. Przecena w Warszawie silnie korespondowała ze spadkami niemieckiego DAX-a i innych indeksów europejskich.

Demon stagflacji groźny dla USA?

Inwestorzy, zaniepokojeni sytuacją, sprzedają akcje i kupują obligacje - pisze CNBC. - Kierunek jest stagflacyjny - powiedział Mark Zandi, główny ekonomista Moody's Analytics. To wyższa inflacja i słabszy wzrost gospodarczy wynikający z polityki celnej i imigracyjnej. Zdaniem wielu ekonomistów stagflacja to wysoce niebezpieczne i negatywne zjawisko w gospodarce. Ma on miejsce w momencie, gdy gospodarka znajdzie się w recesji, a koszty życia nieustannie rosną. Wszystko to natomiast negatywnie przekłada się na poziom życia społeczeństwa.

Stagflacja to zjawisko niewidziane w USA od czasów hiperinflacji i słabego wzrostu gospodarczego w latach 70. i na początku lat 80., objawia się głównie w "miękkich" danych, takich jak badania nastrojów i indeksy PMI. Oczekiwania inflacyjne konsumentów są najwyższe od prawie 30 lat, a ogólne nastroje osiągają wieloletnie minima. - Oczekiwania inflacyjne rosną. Ludzie są nerwowi i niepewni co do wzrostu - powiedział CNBC Zandi. - Zbliżamy się do stagflacji, ale nie osiągniemy poziomu z lat 70. i 80., ponieważ Fed na to nie pozwoli - dodał.