Co się wydarzyło w polskich fabrykach. Eksperci wskazują na coś kluczowego

Produkcja przemysłowa w maju 2024 r. spadła o 1,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 4,6 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w maju o 1,5 proc. rdr i spadku o 1,8 proc. mdm. Jak komentują odczyt?

Produkcja przemysłowa w dół. Zawinił kalendarz?

"Wiedzieliśmy, że majowy wynik raczej nie będzie rewelacyjny, ze względu na układ kalendarza. Bardzo dobry wynik w kwietniu był wspierany przez większą liczbę dni roboczych i było wiadomo, że ten sam czynnik odejmie nam trochę z majowego wyniku. Oprócz samej, obiektywnej liczby dni roboczych mieliśmy też kumulację dwóch długich weekendów, więc prawdopodobnie tych efektywnie przepracowanych dni mogło być nawet jeszcze mniej. To po części pewnie odpowiada za wynik" - stwierdził w rozmowie z PAP Biznes Adam Antoniak, z banku ING.

Zdaniem ekspertów do oceny całego drugiego kwartału trzeba jeszcze poczekać na dane za cały kwartał. - Nie liczymy za bardzo na wartość dodaną w przemyśle, to usługi będą odgrywały ważną rolę, jeśli chodzi o kontynuację ożywienia - stwierdził ekspert ING.

Dane skomentowali też analitycy mBanku. "Słaba paczka danych za maj. Produkcja przemysłowa nieoczekiwanie notuje spadek o 1,7 proc. rdr, a patrząc na dane skumulowane obraz wygląda dość mizernie. Nie napawa to optymizmem dot. wzrostu PKB w II kw. po stronie przemysłowej" - stwierdzili.

Nowe dane z przemysłu

Dane skomentowali też eksperci ING. Zwracają uwagę na dużą zmienność danych o produkcji w ostatnich miesiącach , którą tłumaczą m.in. statystycznymi efektami kalendarza. O ile kwiecień br. miał o 2 dni robocze więcej niż kwiecień 2023 r., co podbiło roczną dynamikę produkcji, o tyle maj 2024 r. miał nie tylko 2 dni robocze mniej rok do roku, ale także dwa długie weekendy. Zdaniem analityków, te czynniki ciążyły na majowych danych.

Komentarz ING zawiera też szczegółowe informacje na temat zmian produkcji w poszczególnych działach przemysłu. Spadek odnotowano w 19 z 34 działów, w tym najgłębszy w produkcji urządzeń elektrycznych (-29,7 proc. rok do roku), wydobywaniu węgla (-8,2 proc.), produkcji wyrobów z metali (-8,0 proc.), produkcji metali (-6,9 proc.), napojów (-6,3 proc.) i mebli (-5,0 proc.). Wzrosty wystąpiły w 14 działach, najwyższy w wyrobach chemicznych (7,1 proc. rok do roku). W szerszych kategoriach najbardziej spadła produkcja dóbr zaopatrzeniowych (-4,9 proc. rok do roku), a wzrosła produkcja dóbr związanych z energią (+6,4 proc.).