Coraz więcej firm przeciw przyjęciu waluty euro. Wskazują odległą datę

Co wy bredzicie, jestem małym przedsiębiorcą i większość firm jest za wprowadzeniem wspólnej waluty. Wszystkie transakcje są i tak rozliczane w euro i dolarach. Jak dla mnie jest to jedyny ratunek dla polskiej gospodarki, bez tego pisowcy mogą drukować bez oporu. Będą napędzać w ten sposób co raz większą inflację jednocześnie osłabiając rodzimą walutę. Złotówka już i tak szoruje po dnie, podnoszenie stop procentowych w niczym nie pomaga, poza zmniejszeniem zasobów w portfelu statystycznego Kowalskiego, który już i tak ledwo wiąże koniec z końcem. Oczy dopiero się Wam wszystkim głosującym za PIS'em otworzą na wiosnę jak zielony ład unijny i Polski nowy ład wejdą w życie. Do tego regulacje dla kierowców międzynarodowych. O dalszych podwyżkach stóp procentowych, które zabiją kredytobiorców nieruchomości już nawet nie wspominam, ale jak się bierze kredyt "pod korek" to trzeba ponosić konsekwencję głupoty. Zacznie się płacz, lament i zgrzytanie zębami. Emerytom nie starczy na leki i czynsz, nie wspominając już o dotacjach na naczelne radio z Torunia :) Zamożni sobie poradzą, zobaczymy co te 35% elektoratu jedynej słusznej partii zrobi jak zabraknie na flaszkę i pieluchy. Powodzenia :)