Duże zmiany w budżecie państwa. Ekonomista bije na alarm: Puściły wszelkie hamulce

Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych , analizuje w swoim wpisie nową propozycję dotyczącą budżetu . Ekspert w odpowiedzi na plan nowelizacji stwierdza, że " w resorcie finansów puściły chyba wszelkie hamulce ". Jego zdaniem jest to "kompletnie niezrozumiała nowelizacja w stylu miliard w środę, miliard w sobotę".

Dudek przypomina, że jeszcze cztery tygodnie temu Ministerstwo Finansów pod kierownictwem ministra Andrzeja Domańskiego zakładało w opisie do ustawy budżetowej na 2025 rok, że "dochody budżetu państwa będą wyższe od zgromadzonych w 2023 roku". Jednocześnie resort przewidywał, że "aktualna prognoza dochodów budżetu państwa jest o blisko 41 mld zł niższa od planu zawartego w ustawie budżetowej na 2024 rok".

Sprzeczne deklaracje resortu

W analizie przytoczono fragment dokumentu rządowego, w którym napisano, że "systematyczna weryfikacja wydatków budżetowych umożliwia identyfikację tak zwanych naturalnych oszczędności w realizacji wydatków budżetowych". Według dokumentu, w ostatnich latach niewykonanie wydatków wahało się od 2 do nawet 4,9 proc., co w 2023 roku oznaczało 33,8 miliarda złotych .

Kontrowersje wokół nowelizacji

Dudek wskazuje, że wydatki związane z powodzią zostały już uwzględnione w rezerwach i w 2024 roku "nie będą one bardzo duże, co najwyżej kilka miliardów". Ekspert kwestionuje także zasadność przekazania 10 miliardów złotych dla samorządów, przypominając, że według prognoz resortu finansów wysłanych do Brukseli 30 września, samorządy mają w 2024 roku wypracować nadwyżkę w wysokości 16 miliardów złotych.