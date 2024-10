Dwa tygodnie czekał na pieniądze od Cinkciarza. Napisaliśmy do firmy. Oto efekt

Zdzisław Masłowski od 17 lat mieszka i pracuje w Londynie, a od 11 korzysta z usług serwisu Cinkciarz.pl. Kantor polecił mu kolega, który na próbę przewalutował 100 funtów na złotówki i wysłał rodzinie do Polski. Pieniądze zostały przelane bez problemu i od tamtej pory obaj panowie, a także ich polscy znajomi z Wysp Brytyjskich, zaczęli korzystać z tej metody i przestali wozić pieniądze do Polski w walizkach.

- Chyba przez to, że tak długo korzystałem z usług Cinkciarza, straciłem czujność. Nawet nie wiedziałam, jaka jest sytuacja, gdy na początku października wpłacałem do wirtualnej portmonetki 10 tys. funtów. Dwa dni później przewalutowałem całą kwotę na złotówki, bo zawsze czekam na lepszy kurs funta. Następnie przelałem środki do portfela walutowego w aplikacji, by później je wypłacić, ale od dwóch tygodni nie mogę tego zrobić - tłumaczył w rozmowie z money.pl pan Zdzisław w ostatni czwartek.