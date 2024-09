Klienci znanej firmy skarżą się na problemy. W sieci wrze. Sprawa pod lupą KNF i UOKiK

Jak twierdzą internauci, kontakt z firmą jest utrudniony. Niektórzy piszą, że nie mogą dodzwonić się na infolinię, nie otrzymują odpowiedzi na e-maile. Ponieważ sami nie mogą uzyskać odpowiedzi na pytanie o to, co się dzieje, proszą o pomoc ogólnopolskie redakcje, w tym również naszą.

Usterka techniczna

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do biura prasowego Cinkciarz.pl. W odpowiedzi firmy czytamy, że "realizacje transakcji wymiany walut i przekazów pieniężnych trwają obecnie nieco dłużej niż zwykle, co jest spowodowane problemami technicznymi".

Fintech na świeczniku

Działalność kantorów internetowych nie jest regulowana i nadzorowana w przeciwieństwie do kantorów stacjonarnych, nad którymi pieczę sprawuje Narodowy Bank Polski (NBP). Dotyczy to kantorów, w których dochodzi do fizycznej wymiany walut. Choć Cinkciarz jest kantorem internetowym, na liście NBP widnieje. Poprosiliśmy więc bank centralny o komentarz w sprawie. Na odpowiedź czekamy.