Szwajcarski Bank Narodowy po raz trzeci obniża stopy procentowe

Szwajcaria obniżyła w czwartek stopy procentowe do poziomu 1 proc . Analitycy zwracają uwagę, że SNB jako pierwszy bank centralny wśród gospodarek rozwiniętych rozpoczął w marcu bieżącego roku proces luzowania polityki pieniężnej. Mimo że obecna obniżka była szeroko oczekiwana przez rynek, część inwestorów spodziewała się bardziej zdecydowanego ruchu o 0,5 punktu procentowego.

Zobacz także: Putin zmienia doktrynę nuklearną. "To ma pomóc wygrać Trumpowi"

Sukces w walce z inflacją

Eksperci Cinkciarz.pl podkreślają, że Szwajcaria odniosła znaczący sukces w walce z presją cenową, wyprzedzając pod tym względem inne rozwinięte gospodarki. Raport informuje, że "od czerwca 2023 r. inflacja konsumencka nieprzerwanie utrzymuje się w pożądanym przez SNB przedziale 0-2 proc. r/r". W sierpniu wskaźnik ten wyhamował z 1,3 do 1,1 proc. r/r , plasując się niemal dokładnie w połowie docelowego przedziału.

Analitycy przewidują, że w najbliższej przyszłości wzrost cen nie powinien być źródłem niepokoju dla szwajcarskich bankierów centralnych. Świadczą o tym oficjalne projekcje dynamiki CPI na rok 2025, które zostały znacząco zrewidowane w dół - z 1,1 do 0,6 proc. r/r.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, w swoim komentarzu zwraca uwagę na sytuację franka szwajcarskiego. "Obowiązujący na początku roku, gdy SNB zaskoczył szybkim rozpoczęciem obniżek, spadek wartości franka nie przerodził się w trwałą, długoterminową tendencję. Siła CHF w relacji do euro czy dolara jest obecnie tylko o 2-3 proc. poniżej długoterminowych minimów " - pisze.

Sawicki dodaje, że "mimo że inflacja w Szwajcarii jest słabsza niż w innych gospodarkach, to miary uwzględniające strukturę obrotów handlowych oraz różnice w tempie wzrostu cen jednoznacznie wskazują na istotne przewartościowanie". Analityk zwraca również uwagę na zachowanie kursu CHF/PLN, który "po spadku poniżej 4,30 w maju, m.in. przez powrót ryzyka politycznego na Starym Kontynencie i zapaść koniunktury w Eurolandzie, w dobiegającym końca kwartale rósł przejściowo do 4,68".

Perspektywy dla franka szwajcarskiego

Raport Cinkciarz.pl wskazuje, że poziom realnych stóp procentowych jest elementem fundamentalnego otoczenia CHF, który uzasadnia spadkowe prognozy mówiące o stopniowym powrocie do parytetu z EUR. Mimo że polityka pieniężna SNB bardzo szybko przestała być restrykcyjna , frank, dzięki swojej renomie bezpiecznej przystani, nie podlega długofalowemu osłabieniu.

Ekspert dodaje, iż "prognozy walutowe fintechu Cinkciarz.pl mówią o stabilizacji EUR/PLN, która pozwoli na spadek kursu franka do 4,43 na koniec kolejnego kwartału i w okolice 4,30 w połowie 2025 r. Należy spodziewać się, że będzie to rwany ruch, okresowo przerywany wybuchami awersji do ryzyka na światowych rynkach".