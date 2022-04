EBC ignoruje rekordową inflację. Jest decyzja ws. stóp procentowych

victor 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

W Polsce to byla i jest spekulacja, bo wpierw sie podpuscilo zerowymi stopami aby nastepne puscic w skarpetkach a do tego putin wszedl na Ukraine....i jednoczesnie Balbina ma czelnosc mowic; skonczyl sie cud gospodarczy. EBC najwyrazniej zdaje sobie z tego sprawe, ze jest wojna, a do tego rezugnuje sie z dostaw z Rosji i gdyby zaczeto podnosic stopy aby wygaszac inflacje - walka z wiatrakami, to podnoszeniu stop procentowych nie byloby konca, a pozatym rozlozyloby sie gospodarke, ktora obecnie w Europie wlasnie przechodzi transformacje j/w.