Euro 2020. Miliony biegające po boisku. Najdrożsi piłkarze mistrzostw

Najdroższym tureckim piłkarzem według Transfermarkt jest Caglar Söyüncü. Obrońca Leicester City wyceniany jest na 35 mln euro. Turek od trzech sezonów gra w Premier League, do której przeniósł się z niemieckiej Bundesligi.

Najdroższym piłkarzem reprezentacji Walii jest Gareth Bale. Jeszcze kilka lat temu Real Madryt kupował go za astronomiczną kwotę 101 mln euro. Teraz 31-letni Walijczyk wyceniany jest na 18 mln euro .

Wśród Szwajcarów mamy dwóch piłkarzy, którzy wyceniani są na 30 mln euro. Są to zawodnicy Borussii, ale Manuel Akanji gra w Dortmundzie, a Denis Zakaria w Mönchengladbach. Akanji to młody i bardzo obiecujący środkowy obrońca. Zakaria jest natomiast defensywnym pomocnikiem.

Belgowie mogą pochwalić się dwoma graczami, którzy wyceniani są na okrągłe 100 mln euro. Jest to napastnik Inter Mediolan Romelu Lukaku i pomocnik Manchesteru City Kevin de De Bruyne. Pomocnik mistrza Anglii jest obecnie kontuzjowany i jest spora szansa, że nie zagra w pierwszym meczu.

Najdroższym piłkarzem Danii jest pomocnik Christian Eriksen. Były gracz Tottenhamu wyceniany jest na 35 mln euro. To kolejny gracz Interu Mediolan w naszym zestawieniu.

Teemu Pukki to najdroższy fiński piłkarz. Gracz angielskiego Nowich City wyceniany jest na 7 mln euro. Jego klub po nieobecności w najwyższej klasie rozgrywkowej Anglii, wróci na jesieni do Premier League.

Aleksandr Golovin to w tej chwili najdrożej wyceniany zawodnik reprezentacji Rosji w piłce nożnej. Pomocnik według Transfermarkt kosztuje 28 mln euro. Zawodnik gra od kilku lat we francuskim AS Monaco.