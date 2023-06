Dlaczego złoty jest ostatnio taki mocny? Powód może zaskakiwać

W długi weekend kurs złotego zyskał zarówno wobec dolara, jak i euro, które jest obecnie najtańsze od maja 2021 r. Kurs dolara w poniedziałek momentami spadał nawet do granicy 4,10 zł, za euro płaciliśmy tylko 4,42 zł. We wtorek obie główne waluty umocniły się, gdy rynki czekają na kluczowe dane o inflacji z USA (godz. 14:30).

Złoty może jeszcze dalej zyskiwać do euro, a euro do dolara

Jak stwierdzają analitycy ING, dane o inflacji w USA (spodziewany jest jej spadek do 4,1 proc.), to powinien być początek ponownego procesu osłabienia dolara, choć wzrost kursu euro do dolara najprawdopodobniej będzie wolniejszy, niż zakładali jeszcze niedawno. "Kurs w tym roku najprawdopodobniej nie dotrze dalej niż do 1,18" – prognozują.