Oto jak kurs złotego zareagował na kluczową decyzję RPP

W czwartek kurs złotego zachowywał się stabilnie, jednak na początku tygodnia dużo stracił, gdy dolar umacnia się zarówno w stosunku do euro, jak i złotego. Do naszej waluty dolar od wtorku do czwartku rano zyskał aż ponad 5 gr i te zyski do tej pory utrzymał. Złoty w tym tygodniu traci także do euro.