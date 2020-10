Filantropia po polsku. Na cele dobroczynne wydajemy ostrożnie, na miarę naszych możliwości

W raporcie "Filantropia w CEE 2020" po raz pierwszy oceniono potencjał filantropijny Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W skrócie chodzi o to, jak często wydajemy nasze własne pieniądze na akcje dobroczynne, wsparcie fundacji czy stowarzyszeń oraz jakąkolwiek inną formę pomocy potrzebującym. Okazuje się, że choć nadal daleko nam do skali pomagania, jaką charakteryzują się najbardziej dojrzałe rynki na świecie, to coraz więcej z nas wspiera dobroczynność.

Tylko w tym roku pieniądze na takie cele przekazała ponad połowa Polaków (51 proc.). Dla porównania, takim samym gestem wykazało się 36 proc. Węgrów, 40 proc. Czechów i 42 proc. Słowaków.

Jeśli chodzi o kwoty, to w ciągu roku wydajemy na cele dobroczynne ok. 350 zł (80 euro). W tej kwestii o wiele większe wpłaty realizują obecnie darczyńcy z Czech (ok. 150 euro) oraz ze Słowacji (110 euro). Zaś kwoty porównywalne do naszych przekazują na pomaganie Węgrzy (ok. 85 euro).

Czy to znaczy, że my Polacy skąpimy grosza? Jeśli porównamy to z tym, ile na cele dobroczynne wydaje przeciętny Amerykanin, to odpowiedź powinna być twierdząca. Dzisiaj pomagamy na poziomie 3,7 proc. kwot, którymi pomagają Amerykanie (dane skorygowane o wskaźnik liczby mieszkańców badanego rynku - red.).

Likwidacja OFE. Buda: jest determinacja, projekt nieco się zmienił

Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że średnie roczne dochody w USA wynoszą w przeliczeniu na złotówki ponad 200 tys. zł. Tymczasem w Polsce średni roczny dochód to 58 tys. zł. Niewykluczone więc, że gdybyśmy zarabiali więcej, to chętniej byśmy się tym dzielili tym, co mamy.

- Polacy dają tyle, ile mogą. Dla większości z nas barierą jest brak środków. Z mojego punktu widzenia istotne jest to, że rośnie świadomość społeczeństwa, że warto pomagać, że mamy wpływ na swoje otoczenie.komentuje Anna Korzeniewska z Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe.

W Polsce pomaga podobny odsetek kobiet i mężczyzn, jednak już sama forma wsparcia jest inna. Mężczyźni częściej wpłacają środki w sposób regularny i średnia wartość wpłat jest o 40 proc. wyższa. Kobiety zdecydowanie chętniej korzystają z alternatywnych form wspierania. Sięgają po produkty i usługi, gdzie część zysku przeznaczana jest na wsparcie organizacji społecznych, a na ich aktywność wpływają posty i zbiórki na Facebooku.

Rząd chce, by w Polsce nie było pieców. Czy Polaków na to stać?

Wolontariat to wciąż mniej popularna forma pomagania w porównaniu z przekazywaniem środków finansowych, ale już zauważalna. W Polsce realizuje go jednak co trzeci mieszkaniec. Taki sam odsetek przypada na cały region Europy środkowej

Jako mieszkańcy Europy środkowej mamy wysokie oczekiwania od biznesu. Aż dwie trzecie z nas oczekuje, że firmy będą coraz częściej włączać się w działania odpowiedzialne społecznie. Co ciekawe, aż 44 proc. mieszkańców regionu wskazuje, że zapłaci więcej za produkty marek społecznie odpowiedzialnych. W Polsce taką deklarację zgłosiło 47 proc. osób.

Ubóstwo w Polsce. Wróciliśmy do poziomu sprzed dwóch lat

Z badania przeprowadzonego dla Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe wynika, że sporo w naszych postawach zmieniła pandemia COVID-19. 36 proc. mieszkańców regionu potwierdziło, że pandemia zmieniła ich zachowania w obszarze dobroczynności. W Polsce było to 39 proc. Dla około 15 proc. był to moment przełomowy, aby zacząć pomagać, gdyż wcześniej tego nie robili.

Badanie zostało przeprowadzone przez Kantar wśród mieszkańców czterech krajów: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Na każdym rynku zrealizowanych zostało 600 wywiadów z osobami w wieku 18-65 lat z odwzorowaniem struktury demograficznej społeczeństw ze względu na wiek, płeć i wielkość miejsca zamieszkania.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: dobroczynność, wydatki, pieniądze , gospodarka , wiadomości

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące