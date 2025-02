Firmy z USA mogą wręczać łapówki za granicą. Jest decyzja Trumpa

Ustawa z 1977 r. zakazuje firmom i osobom z USA lub ich zagranicznym pośrednikom, wręczania łapówek zagranicznym władzom , by pozyskać kontrakty na zamówienia publiczne. Ustawa przewiduje karę do pięciu lat więzienia i do 100 tys. dol. grzywny.

Były gubernator ułaskawiony

Trump ogłosił też zmiany na stanowiskach szefów Office of Special Counsel (OSC) i Office of Government Ethics (OGE). Pierwszy urząd zajmuje się ochroną sygnalistów i pracowników federalnych przed odwetem ze strony administracji, zaś drugi - pilnowania, by w pracy urzędników nie dochodziło do konfliktów interesów. Trump na pełniącego obowiązki szefów obydwu agencji powołał Douga Collinsa, który służy już jako szef resortu ds. weteranów.