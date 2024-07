Francuska gospodarka pogłębia spadki. Czerwcowy PMI najniższy od pięciu miesięcy

W niedzielę we Francji odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Blisko uzyskania dużej liczby mandatów są siły prawicowe. Zapowiadają one wiele kosztownych reform, chociaż gospodarka, na co wskazują aktualne odczyty, nie jest w najlepszym stanie. Najnowsze badanie PMI przeprowadzone przez S&P Global dla Hamburg Commercial Bank wskazuje na dalsze pogłębienie się kryzysu w sektorze produkcyjnym Francji.