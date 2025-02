Gigapożyczka dla państwowej spółki. Miliardy złotych na wielką inwestycję

Zarząd Energii poinformował, że w środę spółka zależna Energa-Operator podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę pożyczki na rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznyc h w latach 2022-2036, wspierających transformację energetyczną Polski. Pieniądze mają pochodzić ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jak podał Orlen w komunikacie, wartość programu do 2035 r. szacowana jest na 40 mld zł.

Spółka dodała, że przedmiotem umowy jest zaciągnięcie przez Energę-Operatora pożyczki do kwoty ponad 7,6 mld zł w celu refinansowania wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu. Zgodnie z warunkami umowy, kwota pożyczki może zostać zwiększona, ale wymagałoby to zawarcia aneksu.

Środki wypłacane w ramach umowy będą oprocentowane według stałej stopy procentowej, wynoszącej 0,5 proc. w skali roku. Spółka jest zobowiązana do spłaty pożyczki w ciągu 300 miesięcy od daty zawarcia umowy. Pierwsza wypłata w ramach umowy zostanie uruchomiona po spełnieniu określonych w umowie warunków zawieszających.

Wielka inwestycja energetyczna

Energa-Operator przewiduje m.in. budowę ponad 11 tys. km nowych linii elektroenergetycznych oraz 7 tys. km linii kablowych, a także modernizację blisko 10 tys. km linii istniejących. W efekcie możliwe będzie podłączenie do sieci 350 tys. nowych odbiorców, 200 tys. prosumentów, tak by ich liczba mogła sięgnąć 500 tys., kolejnych 9 GW źródeł odnawialnych i magazynów energii. Ma powstać także 1600 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, m.in. przy trasach A1 i S7.

Do sieci dystrybucyjnej Energa-Operator przyłączonych jest obecnie 9,6 GW źródeł odnawialnych, czyli ok. jednej trzeciej wszystkich mocy odnawialnych w Polsce.

Jak powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska "projektując ambitne inwestycje w technologie jądrowe, czy odnawialne musimy mieć na uwadze przesył i dystrybucję wyprodukowanej zeroemisyjnej energii". - Jestem przekonana, że właściwie spożytkowane środki z Funduszu Wsparcia Energetyki przyspieszą rozwój nowych źródeł energii oraz obniżą koszty bilansowania energii w sieci, a co za tym idzie, nasze rachunki - powiedziała Hennig-Kloska.

Fąfara dodał, że program modernizacji sieci to wyczekiwane przez mieszkańców regionu oraz biznes zwiększenie dostępu do czystej i atrakcyjnej cenowo energii.

Ważne Pomorze

Według Energi rozbudowa i modernizacja sieci to także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej stref ekonomicznych w Pruszczu Gdańskim, Słupsku czy Koszalinie oraz przygotowanie ich na przyjęcie energochłonnych biznesów. To także wsparcie dla rozwoju portów morskich, w tym terminali gazowych i paliwowych oraz elektromobilności i powszechnej elektryfikacji transportu publicznego.

Staszak dodał, że Energa "przygotowuje się do modernizacji i rozbudowy sieci o bezprecedensowej skali, a środki, które udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy, zapewniają 20 proc. finansowania całego, 10-letniego planu rozwojowego".

Jak przypomniał prezes Energi-Operator Robert Świerzyński, dzisiaj ok. 60 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie działania dystrybutora pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Dodał, że firma jest "jednym z europejskich liderów transformacji energetycznej wśród dystrybutorów". Dzięki rozwiązaniom technicznym, finansowanym m.in. z KPO, zapewnia m.in. "niezawodność dostaw energii i rozwój centrów logistycznych, centrów przetwarzania danych, instalacje niezbędne dla kolei dużych prędkości oraz rozwój stacji ładowania pojazdów elektrycznych dużych mocy".

W ocenie prezesa BGK Mirosława Czekaja, preferencyjne finansowanie infrastruktury sieciowej w dużym stopniu pozwoli na stworzenie podstaw do dalszej dekarbonizacji polskiej gospodarki. - To działania, które bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo i transformację energetyczną Polski – ocenił Czekaj.

Energa-Operator to operator systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej z Grupy Energa, kontrolowanej przez Orlen. Spółka dostarcza energię elektryczną do 3,4 mln klientów, eksploatuje prawie 200 tys. km sieci, a obszar działania to niemal jedna czwarta powierzchni kraju.