Globalny podatek coraz bliżej. Polska już go nie zablokuje

Jak czytamy, 17 czerwca ministrowie finansów UE zajmą się pozytywną rekomendacją Komisji Europejskiej w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Wszystko wskazuje na to, że przychylą się do opinii KE i zgodzą na odblokowanie Polsce funduszy.

"Rz" zaznacza, że jeśli tak się stanie, to na tym samym spotkaniu dojedzie do porozumienia ws. minimalnego podatku dla koncernów międzynarodowych. Jego przyjęcie wymaga jednomyślności i do tej pory był blokowany przez Polskę. "Nieoficjalnie wiadomo było, że opór Polski ma charakter polityczny i związany jest z KPO" - pisze dziennik.