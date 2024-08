Inflacja w Polsce przyspiesza. Ciemne chmury nad kredytobiorcami

Inflacja w Polsce wzrosła do 4,3 proc. rok do roku w sierpniu, co oznacza piąty z rzędu wzrost tego wskaźnika od momentu osiągnięcia minimum wynoszącego 2 proc. Odczyt skomentował Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl. Ekspert przewiduje dalszy wzrost inflacji do około 5 proc. na koniec roku, co może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do utrzymania obecnego poziomu stóp procentowych.

Ekspert zauważa, że "ceny konsumenckie podniosły się o zaledwie 0,1 proc. miesiąc do miesiąca. To zasługa faktu, że żywność potaniała o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca, a paliwa o 0,9 proc. miesiąc do miesiąca".

Analityk podkreśla, że dane inflacyjne są zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Jak twierdzi, "ostatni raz inflacja konsumencka przewyższyła medianę krótkoterminowych prognoz dokładnie przed rokiem". Sawicki szacuje również, że "wskaźnik bazowy najprawdopodobniej wzrósł do 3,9 proc. rok do roku".

Inflacja uderzy w kredytobiorców. RPP może utrzymać stopy procentowe

Według eksperta Cinkciarz.pl, największy skok inflacji w tym roku miał miejsce w lipcu, co było związane z częściowym zniesieniem działań osłonowych w zakresie cen energii. Jak podaje, "przed miesiącem dynamika CPI podniosła się aż o 1,4 proc. miesiąc do miesiąca, najwięcej od stycznia 2023 r. Roczne tempo wzrostu cen przyspieszyło z 2,6 do 4,2 proc., po kilku miesiącach wychodząc poza dopuszczalny przedział wahań wokół celu NBP".

Sawicki przewiduje, że w końcówce roku presja cenowa nadal będzie rosnąć, ale wolniej. Jak twierdzi, "przyczyni się do tego relatywnie silna presja ze strony krzepnącego popytu, ale również dalsze podwyżki rachunków za wodę i odbiór ścieków oraz rozlewanie się wyższych kosztów energii na pozostałe kategorie dóbr i – przede wszystkim – usług".

Analityk prognozuje, że "inflacja konsumencka podryfuje w kierunku 5 proc. rok do roku, a bazowa w okolice 4 proc. rok do roku". Jego zdaniem, "dynamika CPI osiągnie szczyt w początkowych miesiącach 2025 r., po całkowitym demontażu tarcz".

Wpływ na politykę monetarną i kurs złotego

Sawicki uważa, że obecna sytuacja gospodarcza powstrzyma RPP przed złagodzeniem polityki monetarnej. Jak twierdzi, "perspektywa ta łącznie z relatywnie wysokim wzrostem gospodarczym wynikającym z odbicia konsumpcji przy silnym rynku pracy powstrzyma RPP przed złagodzeniem nastawienia i obniżkami stopy referencyjnej z obowiązującego od października ubiegłego roku pułapu 5,75 proc".

Ekspert przewiduje, że "obniżek można spodziewać się dopiero w połowie przyszłego roku, gdy dynamika CPI wejdzie na spadkową ścieżkę". Podkreśla, że "restrykcyjne nastawienie RPP jest fundamentem atrakcyjności złotego, gdyż ewidentnie kontrastuje z globalną falą luzowania polityki pieniężnej".

Na koniec Sawicki przedstawia prognozy Cinkciarz.pl dotyczące kursu złotego. Według niego, "na koniec roku za euro będziemy płacić ok. 4,25 zł, a za dolara ok. 3,83 zł".

Szczyt inflacji prawdopodobnie w lutym 2025 r.

Monika Kurtek, główna ekonomista Banku Pocztowego w swojej analizie podkreśla z kolei, że "spadek cen żywności w sierpniu miał charakter sezonowy, aczkolwiek jego minimalna skala świadczy o tym, że warunki pogodowe (wiosenne przymrozki, potem suche i upalne lato), odbijające się na zbiorach i plonach, wpływają w tym roku negatywnie na ceny żywności".

"Spadkowi cen paliw sprzyjały w sierpniu niższe ceny ropy naftowej na świecie i umocnienie złotego wobec USD. Natomiast ceny nośników energii, po ich odmrożeniu w lipcu, podlegają dalszej korekcie. Z szacunków wynika, że inflacja po wykluczeniu cen żywności i energii (tzw. inflacja bazowa) wyniosła w sierpniu 3.8-3.9 proc.r/r" - pisze ekonomistka.

Ekspertka Banku Pocztowego przewiduje, że w grudniu br. inflacja najprawdopodobniej przekroczy 5.0 proc.r/r. "Szczytu inflacji nadal spodziewam się w okolicach lutego 2025 r., choć wiele jeszcze zależeć będzie od decyzji rządowych dotyczących cen energii i gazu w 2025 r." - pisze.

"Opublikowane dziś dane nie zmieniają dotychczasowych perspektyw polityki pieniężnej. Do końca br. RPP nie zmieni poziomu stóp procentowych i jest to mało prawdopodobne także na początku przyszłego roku. W sprzyjających okolicznościach najwcześniej stopy procentowe mogą zostać obniżone w końcu I kwartału 2025 r." - podsumowuje.

Rafał Benecki i Adam Antoniak z ING w swoim komentarzu zauważają z kolei, że sierpniowy spadek cen żywności był znacznie płytszy niż miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa też bez większych zmian względem lipca (3,7-3,8 proc.r/r vs. 3,8 proc.).

"Świat idzie w kierunku cięć stóp, sygnały z rządu sugerują brak styczniowego skoku cen energii, co oznacza, że średnia inflacja w 2025 będzie istotnie niższa od lipcowej projekcji NBP. RPP razem z prezesem stopniowo zmienia nastawienie na łagodne - napisali.

"Uważamy, że druga połowa 2025 przyniesie wyraźny spadek inflacji, co stworzy przestrzeń do rozpoczęcia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Pierwszej obniżki stóp procentowych o 25 pb spodziewamy się w drugim kwartale 2025, a do końca przyszłego roku stopa referencyjna może zostać obniżona do 5-4,75 proc." - czytamy w komentarzu.

