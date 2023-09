Inflacja zepchnięta w dół nie tylko przez tanie paliwo. Jest nowa prognoza

Kazik 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Wybory to zawirowania na zł.jesli wygra PiS i rząd zmontuje to jest to dobry kierunek inflacja będzie spadać, PiS gwarantuje rozwój,opozycja nie daje gwarancji rozwoju a nawet potwierdza ,że będzie sprzedawać, rozmontuje Kraj a to wróży biedę,emigrację za chlebem i źle decyzje,na gospodarce ,finansach i polityce trzeba się znać,ale są tacy co myślą, że wystarczy klaskać i przytakiwać no i etaty w Unii będą dobrze płatne ale nic dla społeczeństwa,są tacy egoiści co o sobie myślą,uśmiechają i klaszczą co widzieliśmy ale naród biedę klepał,tacy politycy nie mają ideałów ale za to duże konta w banku CZY TAKICH POLITYKÓW CHCĄ WYBORCY I PO CO ONI NAM?