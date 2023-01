Jak zostać milionerem? Oto najszybsza, ale niełatwa, droga do bogactwa

Tom Corley jest autorem książek z dziedziny finansów i rozwoju osobistego. Wywiady z ponad 200 milionerami, które stały się fundamentem książki "Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals", pozwoliły mu odkryć, że każdą z zamożnych osób, w zależności od tego, jaką drogą do zdobycia fortuny podąża, można przyporządkować do jednej z czterech kategorii.