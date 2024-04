Przestał nosić zegarek w dniu, w którym został milionerem. Powód zaskakuje

Symboliczny gest Cubana zainicjowała pomyślna transakcja sprzedaży jego pierwszej firmy programistycznej MicroSolutions. 32-latek poczuł wówczas, że jest finansowo zabezpieczony i w końcu może zrobić to, do czego dążył przez całe swoje dotychczasowe życie.

- Czas jest jedynym aktywem, którego nie można odzyskać. Po prostu tak naprawdę nigdy nie mamy go na własność – zauważył Cuban. – Chciałem znaleźć się w położeniu, w którym będę mógł decydować o sobie i spędzać czas tak, jak chcę. To zawsze było moją największą motywacją – dodał.

Mark Cuban przestał nosić zegarek

Jak czytamy na łamach CNBC Make it, Cuban doszedł do takich wniosków, obserwując swojego ojca, który pracował 60 godzin tygodniowo w firmie tapicerskiej na obrzeżach Pittsburgha. W wywiadzie wspomniał, że rodzic czasami zabierał go do swojej pracy.