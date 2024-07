Komplet wskaźników za II kwartał. Gospodarka się rozpędza, ale nie bez problemów

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny opublikował istotne dane dotyczące koniunktury gospodarczej. Jak podkreślają w raporcie analitycy mBanku dzięki temu mamy już komplet danych makroekonomicznych za drugi kwartał 2024 roku. "Po czerwcowej paczce danych możemy spokojnie zamknąć rozdział dociekań o tym, czym był dołek produkcji przemysłowej ma przełomie marca i kwietnia. Czymkolwiek by nie był – to już przeszłość. Wzrost plasuje się w okolicach trendu, co biorąc pod uwagę stan gospodarki globalnej, nie jest złym wynikiem" - czytamy w analizie ekspertów.