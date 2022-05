Kurs hrywny - 31.05.2022. Wtorkowy kurs ukraińskiej waluty

Kurs hrywny - 31.05.2022. We wtorek za jedną hrywnę (UAH) zapłacimy 0,1443 zł. Inwazja Rosji zachwiała zarówno kursem rosyjskiego rubla, jak i ukraińskiej waluty. Hrywna od lat, w wyniku agresywnej polityki Kremla, nie może odbudować swojej siły. W pierwszych latach XXI wieku jeden dolar kosztował ok. 5 hrywien. Obecnie wartość 1 dolara to około 29 UAH.