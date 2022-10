Kurs złotego znacząco zmienił kierunek. Oto co się stało

Polski złoty umacnia się, bo – jak podkreśla w komentarzu Łukasz Stefanik, analityk rynków z domu maklerskiego XTB – jest beneficjentem tego, że umacnia się także euro w stosunku do dolara. Jeśli jednak euro wróci poniżej parytetu, gdy jeden dolar to dokładnie jedno euro, i zostanie tam na dłużej, to polska waluta może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji.