Kursy walut. Euro tańsze o kilka groszy

Dodatkowo popyt na ryzyko wsparły wczoraj doniesienia, że dwustronny zespół negocjacyjny w sprawie Brexitu osiągnął porozumienie co do zasady we wszystkich kwestiach spornych (nadal nie oznacza to jednak udanego końca negocjacji) oraz informacje od firmy Johnson&Johnson odnośnie testowanej przez koncern szczepionki przeciw Covid-19 (możliwe wcześniejsze niż zakładano uzyskanie wyników badań/testów prowadzonych na zaawansowanym etapie).