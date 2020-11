Kursy walut. Gwałtowne umocnienie dolara

Przed godz. 16 poznaliśmy wstępne dane o koniunkturze w USA, które okazały się zaskakująco dobre pomimo pandemicznych ograniczeń. Wskaźniki PMI dla przemysłu wzrósł w listopadzie do 56,7 pkt. , a dla usług - do 57,7 pkt., co stoi w kontraście do mieszanych danych z Europy publikowanych rano.