Kursy walut. Jest porozumienie, złoty zyskuje.

Złoty umacnia asie do 4,43 za euro przy splocie korzystnych czynników zagranicznych i krajowych. Ustalenia na unijnym szczycie dotyczyły m.in. budżetu na lata 2021-2027, w ramach którego Polska otrzyma prawie 160 mld euro, tylko ok. 3 proc. mniej od pierwotnie szacowanej kwoty.

- Choć Komisja Europejska przeforsowała powiązanie wypłaty środków od przestrzegania zasady praworządności, co mogłoby uderzyć w Polskę, to ostateczne warunki zostały złagodzone. To dobra wiadomość, która obniża premię za ryzyko konfliktu rządu z UE w przyszłości – ocenia Konrad Białas, główny Ekonomista TMS Brokers.

Czynniki wewnętrzne

Kurs euro

Można zatem rzec, że we wzrostach euro/dolara od 1,09 pod koniec maja sporo jest już zdyskontowania idei funduszu. By pociągnąć kurs wyżej potrzeba przekonujących oznak, że perspektywy gospodarcze strefy euro ulegną wyraźnej poprawie.

Poniedziałkowe rewelacje związane z pomyślnymi rezultatami badań szczepionek wystarczyły tylko do wystrzału spółek technologicznych na Wall Street. Na szerokim rynku przeważa ostrożny optymizm. I ta zachowawczość może uwiązać EUR/USD pod 1,15 do czasu kolejnej pozytywnej niespodzianki.