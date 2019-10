Kursy walut NBP 04.10.2019. Piątkowy kurs euro, funta, dolara i franka szwajcarskiego

Kursy walut NBP. 03.10-04.10.2019 r.

W czwartek ok. godz. 12 Narodowy Bank Polski podał uśrednione kursy walut obowiązujące aż do kolejnej publikacji.

Kursy walut NBP. Prognoza dla money.pl

Co istotne, wsparcie rodzimej walucie dała uspokajająca rynek wypowiedź prezesa NBP po zakończonym posiedzeniu RPP.

Można więc przyjąć, że w najbliższych tygodniach to nie wyrok TSUE będzie kluczowy dla złotego. Najważniejsze będą stopy procentowe i apetyt na ryzyko. Na świecie oczekuje się kontynuacji trendu luzowania polityki pieniężnej, co w tym bardzo wąskim zakresie uczyni złotego bardziej atrakcyjnym w stosunku do wielu walut. Już teraz rynek wysoko wycenia prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w USA o kolejne 25 punktów bazowych, na posiedzeniu Fed 30 października. Wynosi ono aktualnie 77,5%, przy 22,5% dla scenariusza braku zmian.