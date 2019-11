Kursy walut NBP 07.11.2019. Czwartkowy kurs euro, funta, dolara i franka szwajcarskiego

Kursy walut NBP. 06.11-07.11.2019 r.

W środę ok. godz. 12 Narodowy Bank Polski podał uśrednione kursy walut obowiązujące aż do kolejnej publikacji.

Kursy walut NBP. Prognoza dla money.pl

Po wysoce rozczarowującym październikowym odczycie PMI dla polskiego przemysłu (najniższy poziom indeksu od ponad dekady) złoty nie ma motywacji do powrotu, do poziomów osiągniętych po posiedzeniu Fed (4,25 na EUR/PLN). Do tego lepsze od prognozowanych dane z USA (wzrost indeksu ISM usług do 54,7 wobec 53,5 oczekiwanych) wspierały dolara (kurs EUR/USD spadł w okolice 1,106), co dodatkowo ciążyło złotemu.