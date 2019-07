Kursy walut. Przygórzewski: złoty i funt w odwrocie

Polski złoty w ostatnich dniach traci na wartości. Szczególnie bolesny był piątek, kiedy to euro, z którym złoty jest najsilniej powiązany, w szczytowym momencie podrożało o niemal 2 grosze. Co było powodem tego ruchu? Nie jest łatwo o wskazanie jednej, konkretnej przyczyny.

Analitycy wskazują na wzrost ryzyka po ostatnim posiedzeniu EBC, na którym zabrakło konkretów. Rynki nie lubią niepewności i odkładania działań na później. Jeżeli na rynku rośnie niepewność, to inwestorzy rozglądają się za bezpieczniejszymi aktywami.

Bezpieczniejsza od złotego jest między innymi właśnie europejska waluta. Przy w miarę stabilnej relacji euro do franka i dolara nietrudno się domyślić, że również te waluty drożały proporcjonalnie.

W rezultacie jesteśmy coraz bliżej daty, po której według obietnic brytyjskich polityków ich wyborcy powinni otrzymać Brexit bez żadnej umowy. Ciągła niepewność sprawia, że inwestorzy patrzą na funta coraz bardziej podejrzliwie. Była to jedyna główna waluta, która wczoraj nie drożała do złotego. Powodem było jej słabnięcie (podobnie jak w przypadku złotówki) do euro.