Kursy walut. W Polsce w centrum uwagi dane o PKB

W związku z epidemią przedłużono obchody Nowego Roku do 3 lutego, a w Szanghaju do 9 lutego i w Suzhou do 8 lutego. Jak oszacowali ekonomiści agencji S&P, na wirusie chińska gospodarka może straci 1,2 p.p. Choć globalne rynki wyraźnie uspokoiły się po poniedziałkowej wyprzedaży (rynek akcji w USA rósł najmocniej od października) niemniej awersja do ryzyka nadal pozostaje podwyższona.