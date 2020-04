Kursy walut. Złoty broni się przed osłabieniem; dolar silny mimo słabych danych z USA

Czwartkowa sesja przyniosła osłabienie euro. Eurodolar spadł do poziomu 1,076. Wspólna waluta znajdowała się pod presją publikacji wskaźników PMI pokazujących szokujący, kwietniowy obraz europejskiego przemysłu, ale też niewiadomej wyniku zaplanowanej na wczoraj wideokonferencji liderów UE. Wideokonferencja miała przynieść kolejne decyzje w sprawie powiązania planu odbudowy gospodarki po epidemii z dalszymi wieloletnimi ramami finansowymi UE (budżetem na 2021-2027), a która do zamknięcia piątkowej sesji azjatyckiej nadal nie przynosiła informacji o konkluzjach szczytu.

Z danych gospodarczych, kwietniowe indeksy PMI przemysłu i usług przybrały rekordowo niskie wartości będąc sygnałem, że rynek spodziewa się głębokiej i długotrwałej recesji w gospodarce. PMI dla usług strefy euro osunął się do 11,7; dla przemysłu do 33,6. W rezultacie łączony wskaźnik Composite PMI przybrał rekordowo niską wartość 13,5.

Recesyjne dane na pewno nie poprawiają nastrojów, inwestorzy liczą jednak, że Europa zacznie niedługo otwierać poszczególne gospodarki, co napawa optymizmem. Proces ten już zaczął się w krajach, z którymi pandemia nie obeszła się tak drastycznie. Duńczycy mogą pójść do fryzjera. Czynne zaczynają byś także sklepy o powierzchni do 300 m2 na Słowacji, co już wcześniej zrobili Austriacy.