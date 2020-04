Indeksy PMI. Dane za kwiecień pokazują "bezprecedensowe szkody" w strefie euro

Pandemia koronawirusa praktycznie wstrzymała aktywność gospodarczą w strefie euro - alarmuje agencja Reuters, nawiązując do najnowszych statystyk indeksów PMI.

Sondaże IHS Markit pokazują, że nastroje wśród przedsiębiorców w tym miesiącu uległy dalszemu znaczącemu pogorszeniu. Szczególnie dotyczy to sektora usług, ale sytuacja w przemyśle też wygląda źle.

Wyliczany na podstawie sondaży indeks PMI dla strefy euro spadł do 13,5 pkt, co jest zdecydowanie najniższym odczytem od początku badania prowadzonego od połowy 1998 roku. Co więcej, jest zdecydowanie poniżej prognoz ekonomistów, którzy prognozowali wynik na poziomie 18 pkt.