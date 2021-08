Kursy walut. Złoty korzysta na słabszym dolarze i łapie oddech

Początek nowego tygodnia przyniósł osłabienie amerykańskiego dolara, gdzie kurs EUR/USD wzrósł w okolice 1,1740, co sprzyjało spadkowi pary USD/PLN nawet poniżej 3,90. Złoty jednak lekko osłabiał się w relacji do euro co przyczyniło się do utrzymania notowań EUR/PLN powyżej poziomu 4,58.